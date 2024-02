Silvia Braz quebra tradição de rainhas do Baile do Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A influenciadora de moda Silvia Braz é a rainha do Baile do Copa de 2024. Ela conversou com a coluna logo após subir ao palco para o seu reinado no tradicional evento que ocupa o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Silvia comentou sobre quebrar a tradição de outras rainhas televisas, como Isis Valverde, Luiza Brunet, Sabrina Sato e Grazi Massafera, já que ela vem da área da internet. Novos tempos no tradicional Baile do Copacabana Palace.

“É um marco na minha vida e um sonho se tornando realidade. Com certeza é uma grande responsabilidade, ainda mais quando eu penso em todas as outras mulheres que ocuparam esse posto. A receptividade das pessoas comigo está sendo maravilhosa, fico muito feliz”, conta a influenciadora que usava um look PatBo, inspirado na socialite Carmen Mayrink Veiga.

Ela ainda posou ao lado de Narcisa Tamborindeguy, considerada a primeira rainha do Baile do Copacabana Palace. Narcisa esteve o tempo todo ciceroneando a Silvia entre os salões.

