Silas Malafaia cita Chico Buarque para criticar eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O pastor Silas Malafaia continua na empreitada bolsonarista de desmerecer o processo eleitoral brasileiro, com críticas rasas e pouco embasadas. Em vídeo publicado no seu canal do Youtube, na quinta-feira, 10, Malafaia recorreu à música Cálice, de Chico Buarque, sobre a censura na Ditadura Militar, para atacar as urnas eletrônicas. Em tom irônico, fez afirmações positivas sobre os equipamentos do Tribunal Superior Eleitoral, e terminou dizendo: “Salve, salve a santa e imaculada urna eletrônica”.