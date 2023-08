Sidney Sampaio fala pela primeira vez sobre queda de hotel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sidney Sampaio, 43, falou pela primeira vez sobre seu estado de saúde após cair do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 4. Ele foi hospitalizado ao quebrar duas costelas e teve alta no mesmo dia. No vídeo, publicado nesta segunda-feira, 7, pela assessora Claudia Melo, o ator diz que está bem e se recuperando com familiares. “Oi, pessoal, que susto, hein! Que susto que a gente tomou. (Estou) passando aqui só pra agradecer a Deus e a todas as pessoas que estão envolvidas na minha recuperação. A todas as pessoas que estão mandando mensagens de incentivo, de energia positiva. Eu estou aqui, recolhido, me recuperando, com a minha família. Mas, já já, eu vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso, como forma de agradecimento a todas as pessoas que estão comigo nesse processo. Fiquem com Deus, até já!”, declarou Sidney.

O ator sofreu duas fraturas em uma perna e está com o membro imobilizado por causa da queda. Ele também precisou adiar a estreia de uma peça de teatro, Separados sob o mesmo teto, prevista para ir aos palcos no dia 9 de agosto. Hóspedes relataram gritos e confusão nos momentos que antecederam o acidente. Em vídeos é possível ver o banheiro do quarto do hotel com a janela quebrada e vários medicamentos em cima de uma cama. A assessoria de Sidney emitiu uma nota afirmando que a queda aconteceu após o ator sofrer efeitos colaterais de uma medicação para insônia.

