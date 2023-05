Show de Beyoncé vira forma de homenagear Paulo Gustavo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta quarta-feira, 10, a família de Paulo Gustavo, morto há dois anos, se reuniu para assistir ao primeiro show de Beyoncé em sua nova tour mundial. A cantora era uma das favoritas do humorista. Thales Bretas, Marcus Majella e Ju Amaral (marido, amigo e irmã do ator, respectivamente) foram até Estocolmo, na Suécia, prestigiar a artista pop e manter viva a memória de Paulo. Nas redes sociais, Thales compartilhou a ansiedade. “Me atrasei um pouquinho, mas estou aqui na porta do estádio, que ainda não abriu. Todo mundo já está no clima”, comentou.

