Shakira descobre traição de Piqué e pede separação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Shakira e Gerard Piqué já não dividem mais a mesma cama – nem o mesmo teto. Segundo informações do jornal El Periódico, o casal está se divorciando após a cantora descobrir uma traição do zagueiro do Barcelona. Ele já se mudou, inclusive, para o antigo apartamento que mantinha antes do casamento. Mas, ao que tudo indica, zagueiro não está nada arrependido. Ele tem sido visto em bares e festas com o colega de time, Riqui Puig, rodeado de mulheres. Juntos há quase 12 anos, tiveram dois filhos, Milan e Sasha. Eles ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

You gotta be the dumbest man in the world to cheat on Shakira 😂 https://t.co/z9mfZO1F9f — DB 11 (@MUFCDB11_) June 1, 2022

Shakira allegedly caught Pique in an affair with another woman, and they will separate soon. Pique now lives alone in an apartment in Barcelona. Via @elperiodico pic.twitter.com/0mVoL4TmCQ — SPORTbible (@sportbible) June 1, 2022

Continua após a publicidade