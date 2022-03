Sexo, poder ou dinheiro: Sílvio Santos é condenado por danos à criança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há quem diga que Sílvio Santos, 91, com o passar de suas muitas décadas de TV, perdeu todos os filtros. E nesta terça-feira, 8, a Justiça de São Paulo corroborou com essa tese. O apresentador e o SBT foram condenador a pagar R$ 50 mil reais em danos morais à família de Deborah, menina que participou de uma espécie de show de calouros infantil do Programa Sílvio Santos em 2016. Ao entregar mil reais à criança e sua dupla pela participação no quadro, ele, rindo, questionou: “Ô, Deborah, o que você acha melhor: sexo, poder ou dinheiro?”. Tarda mas não falha.