Série sobre Silvio Santos cai como uma bomba entre suas herdeiras

Atualizado em 24 out 2022, 16h01 - Publicado em 24 out 2022, 19h00

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 24 out 2022, 16h01 - Publicado em 24 out 2022, 19h00

Daniela Beyruti, terceira filha do apresentador Silvio Santos, fez uma publicação neste domingo, 23, onde reprova a série do Star+, O Rei da TV, que acompanha a vida e a carreira do apresentador e empresário. Ela compartilhou nas redes sociais uma crítica, que chama a produção de tosca, caricata e uma perda de tempo. “Assisti um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável! Aguardem uma produzida por nós… Aguardem”, escreveu Daniela na publicação.

Outra herdeira do SBT, Silvia Abravanel comentou em apoio a irmã. “Tentei assistir também e me deu até medo dos personagens ao enredo; uma lástima! Realmente a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai, da nossa família”, declarou. Mais amigos da família também se pronunciaram. Christina Rocha, apresentadora do Casos de Família, disse que a série exagerou em elementos ficcionais, que não condizem com o Silvio que ela conhece há mais de 30 anos. A atriz Myrian Rios comentou que, na chamada da série, não conseguiu reconhecer Silvio no ator.