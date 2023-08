Série ‘Novela’, da Amazon, é um duro golpe na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Inspirado no contexto em que produtos audiovisuais se misturam – os streaming fazem sucesso com as séries e as novelas também entram nas plataformas, a série Novela, com oito episódios disponíveis na Amazon Prime, faz uma sátira em torno do mundo da televisão, como o próprio nome denuncia. Com direção de Gigi Soares e Renata Pinheiro, a série é produzida pelo Porta dos Fundos, nativo digital que trabalha majoritariamente com vídeos curtos no Youtube. Novela apresenta a história de Isabel (Monica Iozzi), roteirista que sonha em ser autora da novela das 9, mas é traída pelo seu mentor, Lauro Valente (Miguel Falabella), autor já consagrado, mas que não anda em seus dias mais criativos.

Na estreia, quando Isabel decide enfrentar Lauro, acaba entrando magicamente na novela que escreveu, porém como protagonista. Agora, ela se torna parte de um melodrama cheio de conflitos, vinganças e amores impossíveis – todos os clichês da teledramaturgia. O elenco também conta com Herson Capri, Marcello Antony, Suzy Rêgo, Yara de Novaes, Tarcísio Filho, Maria Bopp, Pedro Ottoni, Ary França, Caio Menck, Leandro Villa, Elisa Pinheiro e Luana Xavier.

Ao longo da trama, tanto Isabel quanto Lauro tentam assumir o controle do enredo de sua respectiva dimensão. Não faltam cenas que fazem paródia de momentos marcantes da dramaturgia: como a briga com comidas em Guerra dos Sexos, o galã rebelde tirando toda a roupa para renegar a riqueza da família em O Astro, e o empurrão da escada de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino. Tudo serve de pretexto para se fazer uma homenagem ao gênero na TV, em sua forma mais exagerada. Ao escolher os títulos da TV Globo como inspiração, o roteiro manda um recado para a empresa hegemônica no formato: Suas novelas podem até se manterem líderes de audiência, mas no formato de série ainda há um campo imenso a se conquistar. Tudo isso criado com atores que vieram… da TV Globo.

