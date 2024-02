Série biográfica do criador de Chaves ganha as primeiras imagens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Max, antes HBO Max, divulgou as primeiras imagens de Sem querer querendo, série biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, artista mexicano que alcançou fama mundial com o humor de personagens como Chaves e o Chapolin Colorado. O ator Pablo Cruz dará vida ao humorista, que marcou toda uma geração. Os demais nomes do elenco ainda não foram divulgados. A produção ainda não tem data de estreia, mas em breve estará disponível na plataforma de streaming.

Originalmente exibida entre 1973 e 1979 no México, Chaves é uma comédia que mostra o dia-a-dia e as situações vividas por moradores de uma pequena vila. Além do SBT, os canais Cartoon Network, Boomerang e TBS já exibiram a série no Brasil. Roberto, apelidado de Chespirito, foi ator, dramaturgo, escritor, roteirista, desenhista, compositor, produtor e diretor de televisão, além de ser o criador e intérprete de Chaves. Ele morreu na sua casa em Cancún, em 28 de novembro de 2014, com 85 anos.