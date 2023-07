Sérgio Cabral será enredo de escola de samba em 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, será enredo do Carnaval 2024 da escola de samba União Cruzmaltina, que desfila na Série Prata, na avenida Intendente Magalhães. A agremiação, que tem relação com torcedores do clube Vasco da Gama, causou ira em seus apoiadores ao anunciar o tema nas redes sociais. A União Cruzmaltina será a sexta a desfilar na sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Os desfiles da Série Prata acontecem na semana posterior à data tradicional do carnaval da Marquês de Sapucaí.

