Sergio Cabral engata segundo namoro, agora com apoiadora de Bolsonaro

A fila andou para Sérgio Cabral, 60 anos. Após o fim do relacionamento com Carul Passos, o ex-governador do Rio engatou romance com a empresária de uma marca de roupas Saliha Istanbuli, de 50 anos. Vascaíno, Cabral agora namora a flamenguista, praticante de surfe e adepta de retiros espirituais. Engajada nas redes, ela é apoiadora da Operação Lava Jato e defensora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Fabia Oliveira, do Metrópoles, o namoro começou há poucas semanas e os filhos de ambos já sabem da novidade. A dedicação para que dê certo é tanta, que Cabral passou a seguir perfis sobre surfe, assunto preferido dela.

No final de 2022, ele foi solto. Após uma decisão da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) em fevereiro desse ano, o ex-governador foi liberado até da prisão domiciliar — mas não inocentado. São 22 condenações e mais 11 ações em que responde como réu, totalizando 33 processos penais referentes à Operação Lava-Jato.