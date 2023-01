Serginho Groisman e Dinho Ouro Preto defendem o amor pelo futebol

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O clássico entre Corinthians e São Paulo deste domingo, 29, é às 18h30, com transmissão do Premiere. Mas antes da partida o clima do jogo começa com a conversa da apresentadora Karine Alves com dois torcedores ilustres: o corintiano Serginho Groisman e o são-paulino Dinho Ouro Preto. Os dois falaram sobre música, futebol e montaram o time ideal, com os jogadores dos atuais elencos das duas equipes. O bate papo será exibido partir das 10h, neste domingo, dentro do Esporte Espetacular.

“Eu acompanho o Corinthians desde criança sempre. O Corinthians tem uma característica que nenhum outro time tem. A gente pode estar perdendo e a torcida vai estar ajudando. Depois a gente se acerta, mas durante o jogo não existe vaia. Quando tem clássico, se eu estou de casa, eu assisto de pé. Em clássicos, jogos mais decisivos, eu não consigo ficar sentado”, diz Serginho.

“Sempre que é possível eu vou ao estádio. Eu levo os meus filhos. Uma das coisas mais impressionantes do São Paulo, na minha opinião, é a nossa torcida. Quando eu levei meus filhos pro estádio pela primeira vez, foi algo inacreditável. Morumbi lotado, eu fico até arrepiado. No estádio, a onda é outra. É um catarse das torcidas, não tem nada igual. Você levar seus filhos pro estádio pela primeira vez é algo muito emocionante, você mostrar pra eles o que é a festa do futebol”, aponta Dinho Ouro Preto na comparação entre os times.