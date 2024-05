Senador Jorge Seif pede perdão por ida a show de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) defendeu o colega Jorge Seif (PL-SC) por ter ido ao show de Madonna, no sábado, 4, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 7, Seif usou o plenário do Senado Federal para pedir perdão a seus eleitores por ter comparecido ao espetáculo da Rainha do Pop. Ele explicou que foi ao evento após um pedido feito pela esposa e não esperava por cenas que não representam os “valores judaico-cristãos”.

“Eu fui a um show, no qual não representa alguns valores nossos, e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo. Quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos que erramos, nós precisamos fazer algo que é ensinado na Bíblia Sagrada, que é pedir perdão. De forma nenhuma eu estava ali desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul e nem desrespeitando o povo de Santa Catarina e nem homenageando questões que nós não sabíamos que ocorreriam”, afirmou Seif. Ele foi criticado por outros políticos da direita, que consideraram a apresentação “indecente”.

“Você (Seif) acertou muito mais do que errou aqui. Você se equivocou. Mas você foi homem de subir nesta tribuna e pedir perdão. Errar é humano. Persistir que é burrice. A esquerda está feliz vendo um cidadão honesto que lutou com Bolsonaro por quatro anos? Atire a primeira pedra quem nunca tomou uma decisão errada. Não por isso vamos crucificar este homem, tão dedicado ao nosso país. Está perdoado e que Deus te abençoe”, defendeu Cleitinho Azevedo.