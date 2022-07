Sempre discreta, Maria Bethânia surpreende ao aparecer beijando em público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alheia à exposição da vida pessoal, Maria Bethânia, 76 anos, despertou curiosidade de fãs ao ser vista em um vídeo beijando a estilista Gilda Midani, 62, com quem se casou em 2017. As duas participavam de uma festa em Santo Amaro (BA), quando trocaram um beijo. No vídeo divulgado pelo Extra, Gilda vai até a cantora com um drinque e lhe oferece, ela retribui a gentileza com um carinhoso beijo. Gilda tem como filho o ator João Vicente de Castro, da relação com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal O Pasquim. Durante o programa Que História É Essa, Porchat?, em junho, João Vicente comentou que é afilhado de Caetano Veloso, irmao de Bethânia.