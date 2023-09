Sem assumir affair com personal, Gisele Bündchen surge musculosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen, 43 anos está mais musculosa do que nunca. A top brasileira surpreendeu a todos ao aparecer em público expondo o resultado dos treinamentos que tem feito. Ao sair da academia onde treina jiu-jítsu, nos Estados Unidos, ela foi clicada com os braços mais torneados. Não custa lembrar que seu personal trainer é Joaquim Valente, 35 anos, que tem sido apontado como seu affair desde o divórcio com Tom Brady, 46. O profissional dá aulas para ela e para seus filhos.

Gisele Bündchen looks absolutely jacked as she leaves gym in Miami https://t.co/ccGMFQfLao pic.twitter.com/p1BoqZlyki — New York Post (@nypost) September 11, 2023

