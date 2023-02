Secretário de Saúde do Rio cai no samba com Zeca Pagodinho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, escolheu o último carro da Grande Rio (que leva o homenageado deste ano, Zeca Pagodinho) para poder desfilar e cair no samba neste finalzinho de Carnaval 2023. Daniel, ao contrário dos demais do carro, não levantava o copo de cerveja no refrão como pede a música. Mais discreto, todo de branco, apenas tentava sambar feliz no meio de Xande de Pilares, Regina Cazé, Estevão Ciavatta, entre outros.

