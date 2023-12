Santander aciona Justiça para cobrar dívida de Jair Renan

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O banco Santander ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para cobrar o pagamento de uma dívida no valor de mais de 360 mil reais. O banco acusa Jair Renan de não cumprir um acordo feito em junho deste ano para o pagamento do débito. Na ocasião, o filho do ex-presidente reconheceu dever o valor, decorrente de um empréstimo feito há alguns anos. O caso tramita na 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O banco solicitou à Justiça o bloqueio das contas de Jair Renan, caso ele não pague o valor devido em até três dias.