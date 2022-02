Saiba quem é o novo namorado de Kim Kardashian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um ano após se divorciar do rapper Kanye West, com quem teve quatro filhos, Kim Kardashian, de 41 anos, está de namorado novo. Apontado como affair da socialite em outubro passado, ao ser flagrado de mãos dadas com a musa, o comediante Pete Davidson, de 28 anos, falou pela primeira vez sobre o romance nesta semana.

“Não tenho redes sociais e passo a maior parte do meu tempo trabalhando, encontrando meus amigos ou relaxando com a minha namorada”, disse em referência a Kim.

A primeira bitoca do novo casal foi num dos episódios do programa Saturnay Night Live, quando Kim e Pete interpretaram Jasmine e Aladin, respectivamente. No ano passado, eles chegaram a posar para fotos com roupas combinando no aniversário do rapaz.

Recentemente, Pete, que vai se apresentar de um dos comerciais do Super Bowl no próximo domingo, 13, revelou até ter uma vela estampada com a imagem da namorada em seu quarto.

Ex-noivo da cantora Ariana Grande, Pete também namorou a atriz Phoebe Dyvenor, que protagoniza a série ‘Bridgerton’, na Netlix.