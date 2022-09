Saiba quem é a celebridade mascarada na área VIP do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A celebridade que causou desconfiança por parte do público e da imprensa na área VIP neste domingo, 4, durante os shows do Rock in Rio é o cantor Fiuk. Ele surgiu mascarado com uma touca preta e orelhas de Mickey Mouse, não quis parar para dar entrevistas e não explicou o motivo do seu adereço carnavalesco dentro do ambiente do rock.

Enquanto vários artistas tentavam desvencilhar dos pedidos de fotos dos fãs eufóricos da área VIP (principalmente crianças e adolescentes), Fiuk passou entre eles, já que foi pouco reconhecido. A tática utilizada pelo artista parece que deu certo. Será que sem a máscara ele teria “problemas” com os anônimos?

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022