Saiba para onde Sasha foi ao sair do Rock in Rio

Do rock à moda. Eleita primeira embaixadora da Fendi no Brasil, Sasha Meneghel é destaque na primeira fila do desfile da grife, ao lado de Kim Kardashian. A apresentação ocorre na noite desta sexta-feira, 9, na semana de moda de Nova Iorque. Sasha estava no Rock in Rio até o final de semana passado, aonde se divertiu acompanhando shows como o de Justin Bieber. Imediatamente após a maratona de rock, ela foi para os Estados Unidos curtir a semana de moda.

