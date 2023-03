Sabrina Sato faz declaração para o ex-namorado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sabrina Sato mandou um recado carinhoso ao ator João Vicente de Castro, quem namorou no passado. Para comemorar o aniversário do amigo, ela deixou uma mensagem emocionante na madrugada desta terça-feira, 28, nas redes sociais. “Feliz aniversário, João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!”, celebrou. A mensagem publicada apenas alguns dias após Sabrina anunciar o fim de seu casamento de sete anos com Duda Nagle, com quem tem uma filha. Há quem veja ali um indício de reaproximação.