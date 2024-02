Sabrina Sato desfila toda machucada nas campeã; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na Vila Isabel, o nome à frente da bateria é Sabrina Sato. Ela também desfila em São Paulo, pela Gaviões da Fiel, que também voltará a desfilar neste sábado, 17. Minutos antes de entrar na Sapucaí, no Rio de Janeiro, a apresentadora falou sobre as dificuldades com a fantasia que representa a Corrente Sanguínea. Desenvolvido por Henrique Filho, o look leva cristais em vermelho e roxo que garantem muito brilho, mas acabaram machucando Sabrina.

“Hoje tem Vila Isabel e Gaviões da Fiel. Eu acho que o peso que eu estou carregando nessa cabeça e da Gaviões vai dar uns 60 kg. Mas não é nada comparado ao amor que eu sinto. Eu sou muito grata. É uma maratona, mas todos os trabalhadores do carnaval sabem a maratona que é, a gente está junto nessa. Por isso que qualquer costeira ou qualquer peso se torna leve. Qualquer machucado. Sangue. Eu estou toda machucada. Bem machucada mesmo. Virilha. Tudo. Mas a gente consegue”.