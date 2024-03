Ruy Castro e Nelson Motta assinam programações artísticas na Casa G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, Rio de Janeiro, passará a ser a Casa G20 do Governo do Estado, a partir de março, espaço que será aberto pelo governador Cláudio Castro. A programação é assinada pelos jornalistas e escritores Ruy Castro e Nelson Motta, que foram convidados para fazer a curadoria dos eventos que vão compor a agenda cultural. Rui será responsável por uma exposição especial, com foco nas narrativas culturais e sociais do Rio de Janeiro. Já Nelson irá realizar a curadoria da uma programação musical com 18 shows, que irá acontecer a cada 15 dias na casa ao longo de oito meses.

A Laura Alvim foi escolhida para ser a Casa G20 devido à proximidade com as orlas de Ipanema e Copacabana, onde devem se hospedar os principais nomes da diplomacia internacional. A Cúpula de Líderes do G20 está agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, com a presença das lideranças dos 19 países membros, mais a União Africana e a União Europeia. A ação contará com patrocínio da Enel e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, via Lei de Incentivo à Cultura e a realização do Instituto BR e Quitanda Produções.