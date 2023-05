Rubel lança clipe com beijo triplo, cena bíblica e ode à liberdade sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Rubel lançou na última sexta-feira, 12, no YouTube, um clipe de seu recente trabalho do disco duplo As Palavras, de março deste ano. O álbum de vinte faixas é uma experimentação do cantor da nova MPB e engloba diferentes estilos musicais, como funk, forró, pagode, samba e hip hop.

A música Putaria, que o cantor decidiu registrar em vídeo, é uma das faixas mais ousadas do projeto. Ela foi feita com participação de MC Carol, BK’ e DJ Gabriel do Borel e trata, sem censura, da liberdade sexual, embalada por uma batida de funk.

Com direção de Belle de Melo, o clipe mostra o quarteto em uma festa com beijos triplos, alienígenas, orgias e reinterpretação de quadros bíblicos clássicos. “Esse clipe talvez tenha sido a maior p**** louquice pública que eu fiz em uma carreira de atitudes comedidas”, escreveu Rubel nas redes socias.

