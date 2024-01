Romeu Zema diz que ‘homem’, ‘branco’ e ‘hétero’ são rotulados de carrasco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, declarou que cidadãos que se encaixam nos rótulos de “homem”, “branco”, “heterossexual” e “bem-sucedido” são automaticamente rotulados como carrasco. A declaração, inicialmente divulgada pela rádio Itatiaia nesta terça-feira, 30, foi dada no lançamento do “Plantão Integrado Acolhe Minas”, iniciativa no combate à violência de gênero durante os dias de carnaval. “A empresa que presidi, desde os anos 2000, está entre as melhores para se trabalhar no Brasil e entre as dez melhores de Minas porque lá as pessoas são tratadas com respeito. Tem um percentual de mulheres trabalhando, continua lá ainda operando mais de cinco mil funcionários. Muito maior que a média de Brasil e de Minas. Tem negros e LGBTs trabalhando, e respeitados. No Brasil, a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual é bem-sucedido: pronto, é rotulado de carrasco. Parece que não pode ser humano, mas dá sim. Dá para ser humano. Qualquer rótulo é perigoso”.