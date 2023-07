Romário é recebido com festa após alta médica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Senador Romário (PL), de 57 anos, teve alta na manhã desta quarta-feira, 26. Ele estava internado desde o dia 13 de julho no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para tratar uma infecção intestinal. Romário foi recebido com festa pelos filhos em casa. “Nada mais valioso que nossa família e nossa saúde. Graças a Papai do Céu, estou em casa, cercado de muito amor. Obrigado a todos pelo carinho e pelos votos de melhoras”, escreveu o ex-jogador na legenda do vídeo em que aparece cercado por amigos.

