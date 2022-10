Rodrigo Simas coloca cinto de castidade para viver ‘Hamlet’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2022, 11h58 - Publicado em 27 out 2022, 14h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 27 out 2022, 11h58 - Publicado em 27 out 2022, 14h00

Rodrigo Simas, 30 anos, vive Hamlet nos palcos em São Paulo. Um desafio e tanto para qualquer ator. Somado ao texto atemporal de Shakespeare, Simas fica praticamente pelado a maior parte do tempo – se não fosse um tapa-sexo que serve de cinto de castidade e muita maquiagem, como se vê nas fotos desta matéria. Uma curiosidade: O encontro do ator com Ciro Barcelos, que assina a direção do espetáculo, ocorreu pela primeira vez no palco do Domingão do Faustão em 2012, quando participou da Dança dos Famosos. Ciro foi jurado técnico e no final revelou a Simas, que havia vontade de trabalhar junto a ele. Dez depois, surge Hamlet. Em conversa com a coluna, Simas conta um pouco dessa “aventura” teatral à luz de reflexões shakesperianas.

Como é ficar de tapa-sexo em cena o tempo todo? O “tapa sexo” é a metáfora de um cinto da castidade que representa a sexualidade do personagem Hamlet omitida por Shakespeare, que nunca foi abordada. Um figurino feito em coro preto que remete uma estética medieval e moderna ao mesmo tempo.

A nudez é um problema pra você? A exposição é muito relativa, não necessariamente está ligada à nudez. Não tenho problema com a nudez, a sociedade é que tem. É uma questão religiosa também. Com a criação de tabus e padrões, super valorizam e problematizam a exposição do corpo.

Hamlet é um texto clássico e atemporal. Uma das frases mais marcantes é “O hábito revela o homem”. Que hábitos seus, os mais cotidianos, revelam sua personalidade? Acredito que a procura e os questionamentos do meu “eu”. Lidar com a quantidade e velocidade de informações dessa globalização e não se deixar perder da essência quem sou de verdade.

“Há algo de podre no reino da Dinamarca”. Fernanda Montenegro declarou a VEJA recentemente que votará em Lula pela vontade de tirar Bolsonaro do poder. Qual é a motivação de seu voto na eleição? Estou com a Fernandona e não abro. É uma questão de humanidade. Apertarei o 13 com força!

“Ser ou não ser”. Quem você seria por um dia entre as personalidades mundiais? Já parei pra pensar e não sei ao certo qual personalidade. Mas com certeza um cantor, rock star de sucesso num show apoteótico!

“Presta ouvido a muitos, tua voz a poucos/ Acolhe a opinião de todos – mas você decide”. Como lida com os haters no dia a dia? A internet tem seus prós e contras. Ao mesmo tempo que muitos passam a existir… ter o seu espaço, tem a questão do hater e das opiniões que não bem-vindas. Hoje lido bem, porque não vivo a internet com intensidade. Já passei por momentos difíceis, mas aprendi a não me dar tanta importância. Críticas com base, para mim, são muito bem vindas e construtivas.