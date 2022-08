Rock in Rio sofre baixa com cancelamento de show em dia mais aguardado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A organização do Rock in Rio confirma o cancelamento do show do trio de rappers Migos no domingo, 4, que “por motivos alheios à vontade do festival não poderá vir ao Brasil”. Dessa forma, a cantora Iza, que abriria o Palco Mundo, agora se apresentará no segundo horário e, a banda que abrirá a noite será o Jota Quest.

Os ingressos para o primeiro domingo do festival traz Justin Bieber e Demi Lovato, e foram os primeiros a serem esgotados na venda oficial, em abril, em apenas 12 minutos. O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro.

Jota Quest levará para o Palco Mundo a turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira. Batizada JOTA 25 – De Volta ao Novo, o show é uma viagem pela trajetória musical do grupo, reativando memórias e emoções dos fãs, a partir de experiência audiovisual futurista, e marcando o início de um novo ciclo para a banda.