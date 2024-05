Rock in Rio projeta acelerar o turismo e gerar impacto econômico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rock in Rio atrai milhares de turistas a cada edição e, para a celebração dos seus 40 anos, não vai ser diferente. Como incentivador do turismo, o festival se uniu com o Visit Rio e as atrações turísticas do Rio de Janeiro para proporcionar uma experiência que vai além da Cidade do Rock. Os turistas que apresentarem o ingresso do Rock in Rio no Cristo Redentor com Paineiras Corcovado (vans oficiais), AquaRio, BioParque do Rio, Trem do Corcovado, Parque Bondinho Pão de Açúcar e Yup Star no mês de setembro ganharão descontos e outros benefícios. Vale ressaltar que somente na última edição, em 2022, mais da metade do público do festival era de fora do estado e o evento gerou um impacto econômico de 2,2 bilhões de reais para o Rio de Janeiro.

“O Rio de Janeiro tem uma enorme vocação para o turismo. A cidade oferece diversas atrações turísticas para os milhões de visitantes que passam por ela durante o ano todo, que fazem a economia local rodar muito bem. No Rock in Rio, a cidade fica ainda mais cheia, quase chegando a 100% das ocupações dos hotéis. Por atrairmos muitas pessoas de fora, queremos que elas não vivam somente momentos inesquecíveis na Cidade do Rock, mas também aproveitem cada segundo na Cidade Maravilhosa. Nesta edição em que celebramos os 40 anos de história do festival, este é um verdadeiro presente para os nossos fãs que vêm de outras partes do Brasil e do mundo” comenta Roberto Medina, presidente da Rock World, empresa que criou o Rock in Rio e o The Town, para a coluna GENTE.