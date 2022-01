Cruzeiro Emoções em Alto Mar: Roberto Carlos está em pânico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Trinta e três pessoas infectadas com a Covid-19 desembarcaram do navio MSC Preziosa, que atracou neste domingo (2), no Rio. O transatlântico passaria sete noites no Nordeste, mas retornou ao ponto de partida para o desembarque dos contaminados.

Esta é a embarcação em que Roberto Carlos fará seu tradicional cruzeiro Emoções em Alto Mar, previsto para acontecer entre os dias 11 e 15 de março. Segundo a assessoria do cantor, o evento continua confirmado, mas a decisão não é definitiva: ele seguirá o que for determinado pelas autoridades. Na semana passada, a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde que suspendesse toda a temporada de cruzeiros no país.

E Roberto nessa história toda? Bem, ele é profissional. Os pacotes para o cruzeiro, que podem chegar a 12 mil reais, estão esgotados e há fila de espera para todas as acomodações do navio, das mais simples às mais luxuosas. Se ficar determinado que há condições de embarcar, ele deve cumprir o contrato. Mas nem um pouco feliz. Roberto não esconde de ninguém que está cada vez mais apavorado com as novas variantes e todo o cenário da pandemia.