Richard Gadd, de ‘Bebê Rena’, fala da obsessão real que sofreu de fã

O escocês Richard Gadd, 34 anos, anda celebrando o instantâneo sucesso de Bebê Rena, a primeira série que produz, no ar na Netflix. O enredo gira em torno de um comediante frustrado que passa a ser perseguido por uma mulher obsessiva, e sua vida vira um inferno. O surpreendente detalhe, apenas agora revelado, é que o roteiro é muito semelhante ao que Gadd viveu na própria pele. Ao longo de quatro anos, segundo calculou, ele recebeu 41 000 e-mails, 350 horas de mensagens de voz e mais uma centena de cartas de uma mesma mulher. A obsessão da fã, a princípio engraçada, se converteu em pesadelo. “Ela começou a invadir a minha vida. Aparecia nos shows, me esperava do lado de fora da minha casa. Não tive mais paz”, relatou em entrevista ao britânico The Times. Ele só conseguiu se livrar da figura que o assombrava na Justiça.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2024, edição nº 2890