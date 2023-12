Reynaldo Gianecchini: ‘somos sexualmente reprimidos no país’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Reynaldo Gianecchini participou do estúdio de VEJA GENTE, em setembro deste ano, para conversar sobre os desafios da peça A Herança e vida pessoal. Na época, ele deu declarações sobre sexualidade para a coluna, antes da divulgação de um suposto vídeo íntimo nesta quinta-feira, 28.

“A gente é um país ainda muito reprimido. E acho que isso é uma das coisas mais terríveis, mais causadora de problemas, a repressão. E somos sexualmente reprimidos no país. Todo mundo. Por isso que as pessoas querem muito cuidar da sexualidade alheia, a fofoca, saber se o ator é não sei o quê. Porque você está tão reprimido, que julga a do outro, porque não quer olhar para a sua direito. Eu falo isso, em vez de ficar querendo saber a sexualidade do outro, faz uma lupa na sua sexualidade. Porque às vezes você não pode descobrir as nuances que ela tem”, declarou Gianecchini durante a entrevista com Bruno Fagundes.

Assista a entrevista completa:

