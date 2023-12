Reynaldo Gianecchini, a mais nova vítima de nudes vazados na internet

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um suposto vídeo íntimo do ator Reynaldo Gianecchini, 51, vazou na internet e viralizou nas redes sociais na noite dessa quinta-feira, 28. Na gravação, o ator estaria conversando com um rapaz por chamada de vídeo enquanto se masturba. A exposição levou o nome do artista aos assuntos mais comentados do X (o antigo Twitter) e causou revolta entre os internautas. Isso porque quem disponibiliza, divulga e transmite, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia pode ser enquadrado no art. 218-C do Código Penal, com pena de reclusão de um a cinco anos. Até o momento, o ator não se manifestou sobre o ocorrido.