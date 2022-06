Repórter fala das cantadas ouvidas de atores – e até atriz – de Hollywood

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Radicada há mais de dez anos na Califórnia, Marilia Moreno tem passagens por canais como Sony e Grupo FOX, e atualmente no E!. Nascida em São Bernardo do Campo (SP), tem ainda passagem pela TV Globo Internacional, onde colaborou com o jornalístico Globo Notícia Américas. Ela coleciona situações inusitadas com nomes de Hollywood, como Johnny Depp, Scarlett Johanson, Daniel Craig e George Clooney, entre outros, cobrindo red carpets e eventos como o Oscar – e passando por cantadas de figurões como Steven Tyler e Dwayne Johnson, rispidez de Morgan Freeman e troca de elogios intensos com Charlize Theron: “Você está me paquerando?”, disparou a estrela do cinema para a Marilia, na época. Destaque na TV internacional, Marilia passa temporada na Île de la Réunion, na França. Por lá, participou das filmagens de um longa-metragem europeu, cujas sigilosas cenas serão lançadas ainda em 2022. Em conversa com VEJA, ela fala dos bastidores com as estrelas internacionais. Confira a seguir:

Como foi a experiência de entrevistar Johnny Depp?

Entrevistei-o algumas vezes. A última que foi há uns oito anos (Dark Shadows), ele foi super querido, acessível, fácil com os fãs. Me lembro que nesse dia ele foi bem próximo das pessoas, cumprimentou com aperto de mão, cheio dos anéis – bem no jeito “Jack Sparrow” de ser. Ele falou olhando nos olhos, estava bem presente no momento!

Como recebeu as cantadas de Steven Tyler e Dwayne Johnson?

Às vezes, alguns fazem um elogio, e você tem que saber lidar. Se não foi nada ofensivo, levo na brincadeira, dou um sorriso e vou embora (risos). A situação com eles é mais fácil, porque você está trabalhando como repórter, então tem uma certa “barreira” entre o repórter e o ator.

Por que Morgan Freeman foi grosseiro com você?

Acho que porque estava num momento dele, um momento que não queria muito se expressar. Cada um tem seu momento, não é só questão da pessoa ser grossa ou não, naquele momento ele não estava bem. Pedi para tirar uma foto. Ele não gostou.

O que você respondeu quando Charlize Theron disse “Você está me paquerando?”

Eu fiquei surpresa com a pergunta dela (risos), entrei na brincadeira e falei que eu estava sim, que ela era um ídolo para mim. E em casa também, meu pai adora ela, a gente sempre teve uma admiração. Foi assim que saí dessa (risos)!

Qual a celebridade mais legal e a mais decepcionante de Hollywood?

É difícil escolher só uma. Peguei pessoas com momentos muito bons: Matt Damon, George Clooney, Dwayne Johnson, Jennifer Aniston… E pessoas que falo: “cara, não foi tão legal…”. Tive essa história do Morgan Freeman, também teve o Alec Baldwin que não foi muito simpático com o repórter que estava comigo.

Quem ainda quer entrevistar?

Tanta gente! Brad Pitt, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio… Um ídolo pessoal, o Jim Carrey. Acho uma pessoa interessante, com a espiritualidade aflorada.