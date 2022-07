Repórter da Globo revela como dislexia afeta seu trabalho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jornalista da TV Globo e escritor Edney Silvestre, 72 anos, revelou recentemente que é disléxico. A dislexia é entendida como um distúrbio genético que dificulta o aprendizado, a leitura e até a escrita. No entanto, recentes estudos descrevem que a dislexia não seria um distúrbio, e sim uma parte da evolução da espécie humana. Em conversa com VEJA, Edney relata como desconfiou do diagnóstico ainda criança e o que faz no seu dia a dia para não cometer deslizes.

“Eu não sabia que era isso. Mas percebia que numa família, em que meus pais e irmãos eram todos craques em fazer contas de matemática, eu não sabia nada, confundia números. Em ciências, português e geografia, funcionava muito bem. Mas em matemática a coisa era terrível! No primeiro ano ginasial fiquei reprovado, mas com notas excelentes em outras matérias. Hoje em dia, tenho que ser especialmente atento quando faço pagamentos, quando tenho que lidar com números longos de boletos. Eu imprimo e, conforme for digitando, rabisco número a número. E ainda assim cometo equívocos! Vou fazer pagamento de quatro vezes 800, confundo, multiplico errado, tenho que fazer todas as contas no papel. Mesmo na calculadora do celular, cometo enganos. Ao invés de digitar 6, digito 9, e vice versa. Uma vez, fazendo um ao vivo para o Jornal Nacional, eu consegui errar a data. Estava falando de 28 de dezembro, e falei 28 de setembro!”.

Edney é autor de romances como A felicidade é fácil (2011), Vidas provisórias (2013) e Se eu fechar os olhos agora (2009), este último pelo qual venceu o Prêmio Jabuti.