Repórter da Globo é surpreendido com discurso homofóbico ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O repórter Danilo Girundi, da GloboNews, passou por uma saia justa ao vivo ao entrevistar foliões no carnaval de rua de Belo Horizonte (MG), no sábado, 11. O jornalista entrou ao vivo para o Edição das 18h. Ao falar sobre a importância “de todo mundo aproveitar” as festividades carnavalescas, por ser uma festa que marca “a afirmação da diversidade e é para todas as pessoas”, ele abordou pessoas que passavam por perto.Danilo então abordou uma mulher, perguntando-lhe se ela estava gostando da festa. Animada, a foliã disse estar “adorando”. Entretanto, reclamou da pouca quantidade de homens héteros. “Apesar de ser muito viado, tem hétero também, né? A gente vem atrás dos bofes”, disse. Prontamente o jornalista interveio: “Tem que sempre lembrar que aqui a gente tem que respeitar as pessoas, as escolhas de cada um, e aproveitar aqui junto, né?”. E finalizou: “Nem sempre a gente acerta no ao vivo, né?”.