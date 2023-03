Regina Duarte não foi chamada para gravar quadro com filha na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriela Duarte foi convidada para comemorar seu aniversário de 49 anos, em 15 de abril, no Caldeirão com Mion. Ela participou das gravações do quadro Tem ou não Tem, em que os famosos levam seus familiares e amigos para participar de um jogo. Porém, a atriz, que não teve o seu contrato fixo renovado com a Globo, deixou de fora a mãe Regina Duarte – repleta de polêmicas até o pescoço. Gabriela levou uma cunhada e duas amigas. O detalhe é que, apesar da longa carreira na emissora, o nome de Regina não foi nem citado na gravação. Regina deixou a empresa de comunicação em 2020 para tentar uma vida política durante o governo Bolsonaro (2019-2022).

Procurada, a assessoria do programa não respondeu se houve algum impedimento para que Regina fosse convidada. Uma fonte da coluna informou que Gabriela não passou seu nome entre os possíveis convidados da atração. Menos mal…