Regina Duarte incentiva discriminação contra petistas no comércio

Regina Duarte sugeriu uma medida polêmica aos eleitores de Lula (PT). Em uma rede social, neste domingo, 13, ela pediu que os petistas usem um adesivo com a estrela do partido na porta dos seus comércios. Na postagem, Regina colocou uma imagem do símbolo da estrela vermelha do PT com a seguinte descrição: “Atenção petistas, coloquem esse adesivo na porta de seu negócio. Mostre que você tem orgulho de quem elegeu”. Como legenda, ela escreveu: “A legenda já é post”.

Ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro (PL), a atriz foi bastante criticada por incentivar a discriminação contra petistas. O apresentador Rafael Cortez lembrou a identificação imposta aos judeus em 1941, quando passaram a usar uma estrela de Davi com a palavra ‘Judeu’ no peito. “A senhora sabe que isso de pedir para colocar símbolo petista remete ao ato dos nazistas obrigarem os judeus a colocar a estrela do Judaísmo em suas roupas e estabelecimentos, não é? A senhora se sente mal de repercutir conceitos nazistas?”.