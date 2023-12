Recuperado do câncer, Jorge Aragão será atração do Réveillon no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diagnosticado com câncer em julho e já curado, Jorge Aragão tem mil motivos para comemorar a virada do ano. E não será sozinho. Ele é uma das atrações principais confirmadas do Palco Samba, no Réveillon 2024 da Praia de Copacabana, onde se apresentam ainda Teresa Cristina, Belo, Diogo Nogueira, DJ Tati da Vila e a escola de samba carioca Unidos da Viradouro. São esperadas quase 2 milhões de pessoas na famosa praia. O espaço estará situado na altura da rua República do Peru, em Copacabana, e as apresentações estão previstas para serem iniciadas a partir das 17h30. A virada do ano, na praia da Zona Sul e nos outros nove palcos que estarão espalhados pela cidade, é promovida pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur.

“As expectativas são as melhores possíveis, pois sei quantos profissionais gostariam dessa oportunidade. Farei o que sempre esperam de mim num evento dessa magnitude. Todos irão dançar e cantar comigo! Acredito na força da roupa branca e vamos que vamos”, diz o cantor que começa 2024 com lançamento do Projeto Identidade. Álbum novo com músicas inéditas e que já tem turnê prevista na Europa e Estados Unidos.