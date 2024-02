Rainha da Portela comenta receio com fantasia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A segunda a desfilar na noite, que ficou em quinto lugar no carnaval carioca é a centenária Portela. Quem defende a bateria de Nilo Sérgio é a cria de Madureira Bianca Monteiro. A rainha defende o enredo Um defeito de cor representando Oxum. Ela optou por desfilar, no dia 12, com o seu corpo pintado de preto e dourado, um trabalho que levou quatro horas, e uma cabeça dourada em homenagem ao orixá. Candomblecista, ela diz que a crença a ajuda a superar as dificuldades. Este foi o oitavo ano consecutivo que desfila na agremiação.

“Mais uma vez, hoje foi mais tranquilo, primeiro dia tem aquela tensão. Os carnavalescos foram ousados. Foi total ideia deles. Eu tentei embarreirar algumas vezes. Estava com um pouco de medo, do tapa sexo, vir pintada. Uma coisa que eu nunca fiz. Mas é o novo. O novo traz isso. Essa insegurança. Mas lendo o livro, eu entendo perfeitamente o que eu represento na avenida”, diz Bianca a coluna.