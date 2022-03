Rachel Zegler, de ‘Amor, Sublime Amor’, pode ficar de fora do Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Gente, eu tentei de tudo, mas acho que não vai acontecer. Vou torcer do meu sofá.” Com essa mensagem a atriz Rachel Zegler, a Maria do remake do musical Amor, Sublime Amor, indicado a sete Oscar e dirigido por Steven Spielberg, comunicou a seus seguidores no Instagram que não havia recebido convite para a entrega do prêmio máximo do cinema. O tom era de quem se sentiu esnobada e resolveu se vingar. Deu certo: cinco dias antes da festa, quando em geral todo mundo já até confirmou presença, ela enfim foi chamada para apresentar uma categoria. Como se encontra em Londres filmando Branca de Neve — a primeira latina a interpretar a alvíssima personagem —, Rachel, 20 anos, diz que está remexendo a agenda para poder comparecer.

Publicado em VEJA de 30 de março de 2022, edição nº 2782