Quem substituiu Yasmin Brunet após briga na Grande Rio

A empresária Ana Paula Pádua foi responsável por substituir a modelo Yasmin Brunet após briga nos bastidores da escola de samba ao longo do desfile. Yasmin teria ficado chateada com a posição que desfilou, em cima do segundo carro alegórico e não no chão, como teria sido combinado com ela. Além disso, ela alega que teve que pagar pela fantasia, algo que a própria escola nega.

Para que a posição não ficasse vazia, já que a modelo não voltou à Sapucaí na noite deste sábado, 25, a agremiação optou pelo convite à empresária Ana Paula, que a substitui com uma outra fantasia. “Eu sempre fui destaque na Grande Rio. De uns dois anos para cá eu parei, mas esse ano a escola me convidou para desfilar nas campeãs. As fantasias da escola são todas desenhas pelo carnavalesco, a gente não tem interferência nenhuma no figurino”, conta.

