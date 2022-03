Quem quer ser Madonna? Os bastidores autobiografia visual da rainha do pop

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é fácil ser Madonna — ainda mais se for para interpretar a diva de disfarçadíssimos 63 anos no cinema. Em pleno processo de escolha da protagonista de sua “autobiografia visual”, a ultracontroladora cantora, que tem a palavra final em cada passo do projeto, vem submetendo as candidatas ao papel — entre elas a inglesa Florence Pugh e as americanas Julia Garner e Alexa Demie — a maratonas dignas de sargentos sádicos. As sessões de dança, comandadas por seu coreógrafo, chegam a durar onze horas. Os testes de leitura e canto são conduzidos por Madonna em pessoa, que também é coautora do roteiro e vai dirigir o filme. Em uma entrevista, justificou sua onipresença no set: “Um bando de gente já quis fazer um filme sobre mim. Mas eram todos homens”. Está explicado.

Publicado em VEJA de 16 de março de 2022, edição nº 2780