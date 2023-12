Quem levou a melhor no futebol entre celebridades no Maracanã

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-jogador Zico reuniu amigos, atletas e artistas no Jogo das Estrelas, evento que tradicionalmente fecha as atividades da temporada no Maracanã, na noite de quarta-feira, 27. Na 19ª edição do evento, o público foi de mais de 50 mil pessoas. No jogo principal, o placar foi 10 a 4 para o time de Zico, que jogou de vermelho, contra o time de branco. Já na preliminar, com os famosos em campo, o time amarelo, de nomes como Diogo Nogueira e Nicolas Prattes derrotou o verde, de José Loreto e André Luiz Frambach, por 7 a 4.

