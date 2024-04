Quem faz Mara Maravilha ser esnobada pelo SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que Silvio Santos passou a se ausentar das decisões estratégicas do SBT, algumas personalidades antes corriqueiras da emissora deixaram de ter vez. Uma delas é Mara Maravilha, antes figurinha fácil nos programas de lá. A cantora e apresentadora baiana bem que tentou emplacar uma atração só sua, mas o desentendimento vem pelo seu gênio forte e destemperado, sempre dona da razão, que a afasta de qualquer possibilidade de trabalho em equipe.

Como se não bastasse, os atritos com dois grandes nomes da TV aberta – Xuxa e Angélica – afugentam possíveis anunciantes. Com a saída de Eliana do SBT, seu nome não chegou nem a ser cogitado. Ou seja, a própria artista é dona do que plantou pelos estúdios de Abravanel. Cabe agora a Mara se contentar com a participação no Tudo de Bom e Programa da Maravilha, na Rede Gospel TV, sem qualquer expressividade. Xii…