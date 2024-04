Quem está por trás do festival de música mais antigo que o Rock in Rio

Entre as atrações confirmadas do TIM Music Noites Cariocas 2024 estão Zeca Pagodinho, Fernanda Abreu, Marina Lima, Ana Carolina e Seu Jorge. Acontece de 5 a 27 de abril, no estonteante cartão-postal do Pão de Açúcar, no Rio. À frente do evento está o empresário Luiz Calainho, 55 anos, controlador da holding L21 Corp, grupo que atua no cenário cultural e artístico brasileiro. Ele falou com a coluna sobre a longa vida do festival, considerado o mais longevo do país – o Rock in Rio surgiu em 1985, apenas cinco anos depois do Noites.

“O Noite Cariocas é o festival mais longevo da história do país, com 44 anos de existência. Ao mesmo tempo, foi o lugar onde nasceu o Pop-Rock brasileiro. O Noites tem três grandes ondas. A primeira foi quando se criou o conceito e a estrutura, ideia do grande (crítico musical) Nelson Motta. Nessa estreia em 1980, eu estava lá, adolescente. Fui em todas as edições. Ele decidiu fazer (o evento), porque no final dos anos 70, o movimento pop-rock começava a ganhar força com Paralamas do Sucesso, Cazuza, Lulu Santos, Barão Vermelho, Titãs. Na virada do século XX para o XXI, eu e meu sócio negociamos os direitos da marca e demos início à segunda grande temporada, que foi de 2004 a 2011. Por fim, voltamos a repetir a dose em 2020. Em 2022 fizemos a primeira edição do Tim Music Noites Cariocas, num modelo de quatro finais de semanas, sempre às sextas e sábados, primeiro bondinho subindo às 21h e o último descendo às 4h da manhã. Na minha cabeça, quando a gente pensa no festival, vem a ideia de celebrar o pop-rock brasileiro, desde os anos 80 até agora. Estamos prestes a dar início à terceira edição desta terceira grande temporada, que começou em 2022. (…) O governo anterior não era exatamente conectado à arte e a cultura, tanto que o Ministério da Cultura foi extinto com eles. Assim que a nova administração assumiu, o ministério foi restaurado e era um desejo meu celebrar isso. Por isso destaco o show do ano passado de Gilberto Gil e Margareth Menezes, o ex e a atual ministra, como um dos mais emblemáticos de todos”.

Os números do evento: Três edições do Tim Music Noites Cariocas (2022/2023/2024) – 40 shows em três anos, somando em torno de 85 horas de música. Em cada edição, 21.000 pessoas presentes. Número de empregos gerados diretamente e indiretamente por edição: 820. Total de investimento nas três edições: 18 milhões de reais.