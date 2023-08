Quem é o príncipe saudita novo patrão de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na última semana, Neymar deixou o Paris Saint-Germain para ser a grande estrela do Al-Hilal, clube saudita. O time é comandado pelo Fundo de Investimento Árabe (PIF), mas por trás do capital financeiro está Mohammed bin Salman, príncipe e primeiro-ministro da Arábia Saudita. Mesmo com o título de príncipe, ele já atua à frente da Casa de Saud, nome dado a monarquia do país, já que o pai, Salman bin Abdulaziz al-Saud, 87, possui Alzheimer. De acordo com a revista Forbes, a fortuna da família atinge 1,4 trilhão de dólares, ou seja, 6,98 trilhões de reais, considerada a realeza mais rica do mundo. Grande parte dessa riqueza tem origem nas reservas de petróleo e de gás natural do país. O príncipe herdeiro é proprietário da mansão mais cara do mundo – um castelo, situado em Versalhes, na França; e de um dos iates mais caros do planeta, que dispõe de quatro andares e até um heliponto.

Apesar de toda a pompa, o nome de Mohammed bin Salman também é envolvido em polêmicas. Ele foi acusado, pelo governo dos Estados Unidos, de mandar assassinar o jornalista Jamal Khashoggi, crítico da Casa de Saud. Também tem relação com casos de espionagem em celulares, como do jornal The Washington Post. Além de ter dado joias ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como um presente para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. As peças foram trazidas ilegalmente ao Brasil e estão sendo investigadas pela Polícia Federal (PF).

Siga