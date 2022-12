Quem é o estreante no cargo de ‘primeiro-cavalheiro’ da política no país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O termo “primeiro-cavalheiro” é a versão masculina de primeira-dama e se refere ao companheiro de um chefe de estado ou de governo de um país. Assim como acontece com “primeiras-damas”, a versão masculina é utilizada para se referir aos maridos de governadores e prefeitos municipais. Eduardo Leite (PSDB) derrotou Onyx Lorenzoni no segundo turno das eleições para governador no Rio Grande do Sul e assumirá o estado para mais um mandato em 2023. É o primeiro governador do Brasil a se assumir gay e em um relacionamento homoafetivo. Com isso, o país terá o primeiro “primeiro-cavalheiro”, Thalis Bolzan. O cargo é extra-oficial, já que os dois são namorados, e não casados.

O namoro, discreto, é mantido à distância, já que o médico pediatra, de 30 anos, mora em São Paulo, onde faz mestrado na FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Thalis tem especialização em Endocrinologia Pediátrica na mesma faculdade e em Pediatra pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). Nas redes sociais, posta fotos de alguns dos pacientes, que estão sempre sorridentes ao seu lado.

Os dois se conheceram pelas redes sociais e começaram a namorar em novembro de 2021. O médico, natural do Espírito Santo, também não deixa de postar fotos com o político: apareceram juntos no ano novo passado e no carnaval. No tempo livre, Thalis gosta de viajar, curtir a praia, a família e momentos ao ar livre. Também demostra carinho por Gaia e Moa, duas cadelinhas Schnauzer.

Em outras partes do mundo, alguns políticos gays alcançaram altos cargos. Atualmente o único chefe de Estado gay na União Europeia é o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. É casado com o arquiteto Gauthier Destenay desde 2015, quando a legislação de Luxemburgo passou a permitir casamento entre pessoas do mesmo gênero. Ana Brnabić assumiu como primeira-ministra da Sérvia, sendo a primeira mulher – e a primeira lésbica – a ocupar este cargo.

Apesar de ser raro no Brasil, foram eleitos nas eleições de 2022, 13 deputados estaduais, um deputado distrital, cinco deputados federais e dois governadores integrantes da comunidade LGBTQIAPN+. Entre eles, a governadora Fátima Bezerra (PT), reeleita no primeiro turno no Rio Grande do Norte. Duda Salabert (PDT), em Minas Gerais, e Erika Hilton (PSOL), em São Paulo, serão a primeira bancada trans na história na Câmara dos Deputados. Também foram eleitas para as assembleias estaduais as candidatas trans Dani Balbi (PCdoB), do Rio, e Linda Brasil (PSOL), de Sergipe.

Thalis e Eduardo comemoraram a vitória nas urnas com amigos em um restaurante em São Paulo (SP). Nas redes sociais, internautas parabenizaram Thalis pela vitória do namorado, chamando-o de “primeiro cavalheiro do Rio Grande”. Os seguidores também pedem a presença do médico na cerimônia de posse de Leite em 1º de janeiro. O próximo governador também foi escolhido como novo presidente da Executiva Nacional do PSDB e toma posse no dia 2 de fevereiro.