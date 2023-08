Quem é a protagonista estreante de ‘Fuzuê’ na cola de Marina Ruy Barbosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é fácil a vida de quem estreia como protagonista de novela, mas Giovana Cordeiro, 26 anos, que estrelará a nova trama global das 7, Fuzuê, não dá sinais de estresse. Na pele da riponga Luna, ela será perseguida e humilhada pela já experiente Marina Ruy Barbosa, pela primeira vez vilã. A atriz diz, porém, que seu grande desafio reside fora dos estúdios, onde conta ser frequentemente assediada por homens que cruzam a linha do razoável. “Sempre tem um que ultrapassa o limite, com um toque no corpo ou na maneira como chega para pedir foto. Estou aprendendo a me colocar diante da sutileza do machismo”, diz. Em cena, a luta será para fazer o público não sentir saudades de Vai na Fé, novela de elevada audiência. “Não entro em campo para perder”, garante a decidida novata.

Publicado em VEJA de 11 de agosto de 2023, edição nº 2854