Correios registram prejuízo de R$ 800 milhões no trimestre

Os Correios fecharam o trimestre (janeiro a março de 2024) com um prejuízo de 800 milhões de reais, de acordo com relatório de resultados que ainda está sob sigilo. O aumento é expressivo quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. O resultado consolidado no período foi de prejuízo de 326 milhões de reais. O mau resultado foi puxado, essencialmente, por despesas gerais e administrativas, que geraram um prejuízo de 1 bilhão de reais no período — em 2023, essa fatia representou prejuízo de 780 milhões de reais.